Hellblade passe le million de ventes Hellblade passe le million de ventes

L'arrivée d'une version Xbox One et les nombreuses promotions en cours de route auront permis de développer comme il faut le public de Hellblade : après la barre des 500.000 en novembre dernier, Ninja Theory annonce que son bébé a aujourd'hui franchi le million de ventes tous supports confondus.



Une très belle performance quand on sait qu'à la moitié, la rentabilité était déjà atteinte, et reste à voir ce que le studio prépare pour l'avenir, cette fois exclusivement aux cotés de Microsoft.