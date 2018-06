[LEAK & SPOIL] Spider-Man : le sixième méchant révélé par erreur [LEAK & SPOIL] Spider-Man : le sixième méchant révélé par erreur

Sony et Insomniac sont probablement en train de râler mais trop tard : le 6ème méchant du prochain Spider-Man (on n'en connaît pas le nombre exact) vient d'être leaké par totale inadvertance.



Il y a quelques heures, le youtuber Drift0r (connu dans le milieu pour ses vidéos sur Call of Duty) a posté une interview où il parlait avec l'un des hommes travaillant sur la capture de mouvement dans Black Ops 4. Ce même homme déclare en cours de route qu'il bosse aussi sur Spider-Man, où il « joue » Rhino, et alors que la conversation se poursuit, l'homme mentionne sans détour la présence d'un certain Dr Octopus au casting (sans se rendre compte qu'il vient de lâcher quelque chose qui n'était pas encore officiel).



La vidéo a été retirée par Drift0r qui s'est excusé, et sachez que le responsable de la bourde a été jusqu'à supprimer de son Instagram tout message en rapport avec Spider-Man (viré?).



Plus qu'à attendre le trailer de présentation, sauf si Insomniac avait prévu de laisser les joueurs découvrir la présence de ce méchant manette en main.