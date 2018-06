Charts US : la PS4 première, et de bons lancements pour State of Decay 2 et Detroit Charts US : la PS4 première, et de bons lancements pour State of Decay 2 et Detroit

L'institut NPD nous fait son rapport pour les ventes US du mois de mai, avec un marché en hausse par rapport à l'année dernière (13 % sur le CA total) avec en détails +26 % sur le hardware, + 30 % sur les accessoires, mais -4 % sur la vente de jeux.



Sur l'année en cours, le marché a rapporté 4,9 milliards de dollars, soit 15 % de plus qu'en 2017 sur la même période.



Concernant le hardware



PlayStation 4 : environ 221.000 ventes

Nintendo Switch : environ 166.000 ventes

Xbox One : environ 144.000 ventes



- Meilleur mois de mai (en ventes hardware) depuis 2011.

- Meilleur mois de mai pour les trois supports précités.

- La PS4 est actuellement la machine la plus vendue de l'année.

- La Switch Rouge/Bleu est le pack console le plus vendu du mois.



Concernant le software



- Les ventes de State of Decay 2 sont deux fois plus importante au lancement que celles du premier épisode, alors que le jeu est inclus dans le Game Pass.

- Les ventes de God of War restent suffisamment importantes pour rester à la deuxième place, et devenir actuellement la deuxième meilleure vente de l'année.

- Detroit : Become Human fait de meilleures ventes que Heavy Rain à sa sortie (+20%).

- Jamais un CA software n'avait été aussi élevé sur un support Nintendo en plein mois de mai depuis 2011 (avec la Wii).



Les meilleures ventes du mois de mai aux USA (mai 2018)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de ventes numériques pour les jeux Nintendo.



1. State of Decay 2

2. God of War

3. Detroit : Become Human

4. Far Cry 5

5. Donkey Kong Country TP

6. Grand Theft Auto V

7. Hyrule Warriors

8. Super Mario Odyssey

9. Zelda : Breath of the Wild

10. FIFA 18

11. Overwatch

12. Street Fighter 30th Anniversary

13. Playerunknown's Battlegrounds

14. Assassin's Creed Origins

15. Monster Hunter World



Les meilleures ventes de l'année 2018 aux USA

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de ventes numériques pour les jeux Nintendo.



1. Far Cry 5

2. God of War

3. Monster Hunter World

4. Call of Duty WWII

5. Dragon Ball FighterZ

6. Grand Theft Auto V

7. NBA 2K18

8. MLB 18 The Show

9. Mario Kart 8 Deluxe

10. Playerunknown's Battlegrounds