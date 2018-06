Ys VIII (Switch) : la VO attendra juillet

NIS America a prévenu il y a quelques jours : la version Switch d'bénéficiera d'un patch Day One mais également de quelques autres dans un laps de temps heureusement assez courts.Les trois premiers s'attarderont comme on s'y attendait sur des problèmes de textes (même si la ou les langues concernées ne sont pas spécifiées) ainsi que divers bugs comme des risques de plantage. Mais la vraie mauvaise nouvelle vient du quatrième patch… qui ajoutera les doublages japonais, et qui obligera donc les joueurs souhaitant y jouer en VO à attendre la mi-août.Évitons de trop râler : contrairement à la version PC (reportée deux fois à la toute dernière minute), celle sur Switch sort bien à la date prévue.Patch 1 : Jour du lancement- Problèmes de textes- Problèmes d'icônesPatch 2 : Semaine du lancement- Problèmes de plantage- Problèmes de textesPatch 3 : Début juillet- Problèmes de textesPatch 4 : Mi-juillet- Ajout des voix japonaises- Affinage graphique lors des cinématiquessortira sur Switch vendredi prochain.