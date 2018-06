S.Zelnick (Take Two) : il n'y a pas d'avenir à miser uniquement sur du multi S.Zelnick (Take Two) : il n'y a pas d'avenir à miser uniquement sur du multi

Entre deux débats sur les lootboxes, Electronic Arts fut également pointé du doigt en 2017 pour sa gestion des expériences solo, notamment après la fermeture du studio Visceral Games et des rumeurs qui pointaient sur une certaine négligence des aventures en solitaire, au profit d'une orientation multi quelle que soit sa forme.



Strauss Zelnick de Take-Two Interactive parle aujourd'hui de cet état de fait, se ressentant à chaque coin de l'industrie même si pour lui, les expériences solo restent essentielles pour l'avenir d'une entreprise.



« Historiquement dans ce marché, il y a toujours eu des gens qui ont misé sur ce genre de position [ndlr : les jeux solo]. Mais il y en a aussi qui pensent que ça ne marchera plus si ce n'est pas un F2P avec du Battle Royale. Ils disent vraiment cela, sans aucune ironie. Je ne suis aucunement d'accord avec ça. Le solo n'est pas mort, et ne s'approche pas de cet état. Les entreprises qui pensent qu'il suffit d'éviter le dur travail de conception d'une histoire et de personnages pour se faire uniquement de l'argent avec le multi, je ne pense pas que ça marchera sur la longueur. J'en serais surpris. »



L'homme parle d'ailleurs du cas GTA V où même si énormément de monde se sont tournés vers GTA Online, il reste que des millions de joueurs ont acheté le jeu (et achète encore) le jeu uniquement pour son aventure principale.



Même s'il sera difficile d'oublier le fait qu'une certaine extension solo a mystérieusement disparu de la circulation, cela sera suffisant pour rassurer les fans de l'entreprise, aussi bien pour les rumeurs en cours (on parle d'un nouveau Bioshock par exemple) que pour les prochains jeux Rockstar dont évidemment Red Dead Redemption 2 attendu fin octobre.



A ce propos, à une tentative de question détournée sur la possibilité d'un mode Battle Royale dans le dernier cité, Zelnick utilise sa compétence d'esquive pour simplement dire qu'il avait suffisamment d'hommes de talent dans ses équipes pour ne pas être seul juge du contenu des jeux à venir.



(Source : Gamesbeat)