Soul Calibur VI aura un autre mode solo

Toujours chez Famitsu (décidément), c'est maintenant le producteur Motohiro Okubo qui est venu discuter un peu de son, donnant quelques petites informations sur le mode Histoire, que l'on vous refile ci-dessous :- Se nommera « Soul Chronicle »- Se déroulera entre 1583 et 1590- Développe plus en profondeur les origines de la série- Dialogues, scénettes 2D (artworks) et 3D- Chaque personnage aura droit à de nombreuses séquences distinctesEt comme si cela ne suffisait pas, Okubo nous offre un bon teasing en annonçant qu'il y aura un deuxième mode solo, décrit comme « majeur », mais qu'il ne peut rien dire pour le moment.Avec un lancement prévu pour le 19 octobre sur PC/PS4/One, gageons que le TGS 2018 saura apporter les derniers secrets.