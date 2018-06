Super Smash Bros Ultimate : un chantier dont les prémices remontent à 2015

Également en phase d'interviews, notamment chez Famitsu, l'éternel jeune Masahiro Sakurai est revenu sur l'annonce récente desur Switch, aka le jeu qui a bouffé à lui seul la majeure partie du Nintendo Direct que l'on souhaitait plus copieux.L'homme àa donc fait savoir que l'histoire de ce « best of deluxe » a véritablement débuté en décembre 2015, lorsqu'il a fait sa proposition auprès de ceux qui tiennent le chéquier, alors qu'il travaillait encore sur les DLC des épisodes Wii U/3DS, et qu'il savait parfaitement qu'il allait devoir attendre un chouïa avant de pouvoir bénéficier d'un nouveau staff complet.A cette croisée des chemins entre le nouvel épisode tout neuf et « l'extension des épisodes passés », Sakurai a donc opté pour la deuxième voie, probablement pour des questions de timing (Nintendo devait déjà savoir en 2015 que la carrière de la Wii U ne serait pas bien longue), et s'il avait dû repartir à zéro pour un lancement en 2018, le casting de l'épisode Switch aurait fait environ un tiers de l'actuel, soit une vingtaine de personnages seulement.A ce propos, Sakurai affirme que lorsque vous allumerez le jeu le 7 décembre (ou plus tard, qu'importe), vous n'aurez d'accessible que les personnages de la version Nintendo 64 (*). Pour tout le reste, soit une soixantaine de stars supplémentaires dont les nouveaux Ridley et Inkling, il faudra les débloquer manuellement à l'ancienne, ce qui assure d'office une très belle durée de vie solo. Chaque combattant à débloquer sera un défi à part entière, parfois difficile, mais jamais insurmontable.