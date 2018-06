Charts Japon : les petits effets de l'E3

Voici le top des ventes japonaises (Software & Hardware) pour la période du 11 au 17 juin 2018, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Toujours pas la grande forme sur les terres japonaises où les uniques sorties n'intéressent pas grand-monde, jusqu'au portage tardif desur PS4 qui n'a aucune chance de renouveler l'exploit Switch (au contexte particulier il est vrai).De ces quelques tableaux, on ne retiendra que les remous venus de l'E3, avec une compilequi revient nous faire un coucou grâce aux nouvelles du troisième épisode, et une Switch en léger boost (+20 %) pour commencer doucement à préparer le quatuor de fin d'année dont les succès sont déjà signés :et