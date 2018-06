Captain Toad : des niveaux supplémentaires... mais trois stages bonus supprimés Captain Toad : des niveaux supplémentaires... mais trois stages bonus supprimés

Mauvaise nouvelle qui risque d'en faire râler quelques uns. Alors que nous disions encore ce matin que les niveaux bonus façon Super Mario Odyssey auront l'honneur de booster un peu la durée de vie de Captain Toad (sans savoir combien il y en aura), on apprend maintenant que le gain sera minime si ce n'est nul.



Une MAJ du site officiel japonais déclare en effet que les trois niveaux aux couleurs de Super Mario 3D World (sur la version Wii U) vont passer à la trappe sur Switch comme sur 3DS.



Ce n'était certes pas les niveaux les plus intéressants par rapport au reste du jeu, puisque demandant juste de revivre trois stages du précité (pas d'énigmes), mais il est toujours dommage de couper un tel bonus sans véritable raison.



On rappelle que le titre reviendra le 13 juillet prochain.