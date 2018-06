PUBG passe les 50 millions de ventes PUBG passe les 50 millions de ventes

L'absence de chiffres officiels depuis quelques mois sous-entendait un gros ralentissement des ventes de Playerunknown's Battlegrounds, mais nous avions tord : après les 35 millions en début d'année, le titre a maintenant passé le cap prodigieux des 50 millions d'unités écoulées sur PC et Xbox One. En ajoutant le partage de licences sur One et surtout la version mobile (en F2P), c'est maintenant plus de 400 millions de joueurs à travers le monde qui se sont essayés au Battle Royale qui a démocratisé le genre, à défaut de pleinement l'inventer.



Le suivi sera d'ailleurs relancé ce vendredi avec l'arrivée d'une nouvelle carte (sur PC tout d'abord) et la sortie de l'Event Pass qui reprend un peu le principe de Fortnite pour commencer à mettre un peu en retrait les lootboxes, néanmoins maintenues : vous avez votre pass (gratuit) et débloquez les différents objets cosmétiques au fur et à mesure des gains en expérience et de défis remportés, sur un mois. Tout ne sera en revanche que temporaire à un objet près (jusqu'au prochain pass) et si vous souhaitez tout conserver indéfiniment, il faudra acheter le pass.