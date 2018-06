Kingdom Hearts III : nouvelles informations Kingdom Hearts III : nouvelles informations

Avec Kingdom Hearts III, Tetsuya Nomura commence à aborder la fin d'un chantier (chose qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps) et nous apporte de nouvelles informations via la dernière édition du magazine Famitsu, à éventuellement éviter si vous voulez maintenir quelques surprises pour la sortie prévue le 29 janvier 2019 sur PS4 & One.



Voici ce qui en sort :



- La sortie en janvier pourrait être dû à un retard dans la localisation : selon Nomura, le report avait pour but d'obtenir une sortie mondiale.

- Chaque monde aura son propre mini-jeu. Celui de Twilight Town est dédié à Ratatouille (de la cuisine), tandis que celui de Raiponce aura un jeu de rythme.

- C'est Nomura qui a eu l'idée d'ajouter des mini-jeux « Classic » (façon Game & Watch) et pourrait en ajouter d'autres d'ici la sortie.

- Le monde de Pirates des Caraïbes est basé sur le troisième film. La boîte que Jack cherche est également la cible de l'Organisation XIII.

- Comme chaque principal épisode, il y aura une fin cachée.

- Vanitas a été ressuscité. Les autres retours de l'Organisation XIII sont soit devenus des Sans-Corps, soit des humains (ceux qui aident Sora).

- Pas encore de plan pour des DLC mais si cela venait à arriver, ce serait une ou plusieurs extensions et pas simplement des packs d'objets ou trucs dans le genre. Pas de Season Pass dans tous les cas.

- Pas de démo, et la seule chose en vue pour le moment reste des bornes d'essai à l'occasion du prochain TGS.

- Les « New Seven Hearts » mentionnées par Larxene sont une nouvelle génération de 7 princesses (en plus de Kairi). Les seules connues pour le moment sont Elsa et Raiponce.

- Pas de voix japonaises dans les versions occidentales (et inversement), et ce en raison d'une séparation des données concernant la synchronisation labiale.