Pour le moment, Bethesda est satisfait des ventes de ses jeux VR Pour le moment, Bethesda est satisfait des ventes de ses jeux VR

N'ayant un temps pas cru à l'avenir du marché VR au point de refuser de mettre de l'argent dans cette technologie (conduisant indirectement au développement de l'Oculus), Bethesda est pourtant devenu aujourd'hui l'un de ceux qui effectuent le plus de tentatives pour tenter de construire quelque chose, et visiblement à raison puisque Pete Hines déclare avoir obtenu satisfaction sur les ventes de leurs trois premières productions, à savoir Doom VFR, Fallout 4 VR et Skyrim VR.



Pas de chiffres précis mais on peut au moins penser que le seuil de la rentabilité à été atteint pour ces trois-là :



« Ils ont tous fait de belles performances. Skyrim est montré en flèche sur le PSVR et a réussi à se maintenir. Même chose pour Fallout 4 VR sur Steam, et quand nous avons sorti Skyrim VR sur PC. Doom VFR a aussi très bien fonctionné. »



« Comme n'importe quel parc hardware [ndlr : ici le marché des casques VR], on aurait pu faire mieux s'il avait été plus important, mais ça reste un succès. »



On ne s'étonnera donc pas d'avoir eu droit à deux nouvelles annonces VR au dernier E3, cette fois aux couleurs de Prey et Wolfenstein (non datés pour le moment).



(Source : UploadVR)