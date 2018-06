Switch : des discussions encore en cours pour le support Netflix, Youtube & co Switch : des discussions encore en cours pour le support Netflix, Youtube & co

15 mois que la Switch est disponible dans les bacs, et la console se maintient effectivement vers la position première de Nintendo à ce sujet : du jeu et rien que du jeu. Cela n'empêche pas certains se demander quand arriveront les applications devenues pourtant communes aux consoles, certaines étant même disponibles sur d'anciennes plates-formes du constructeur : Youtube, Twitch, Netflix…



Actuellement en tournée d'interviews post-E3, Reggie Fils-Aimé a fait savoir que des discussions sont actuellement en cours avec les entreprises concernées et que si rien ne peut être encore annoncé pour le moment, les choses viendront « en temps voulu ». Les choses semblent donc avancer en sous-marin et certains misent déjà sur une arrivée de nouveaux services en fin d'année, juste histoire de marquer le coup avec l'arrivée du online payant en septembre. Pour l'heure, la Switch ne propose que Hulu TV (USA) et Niconico (Japon).



Dans le même temps, l'homme a ajouté que les ventes de NintendoLabo devront se mesurer sur la longueur, étant apparemment satisfaisantes pour le moment, et espère que cette franchise deviendra une marque à part entière qui pourra se retrouver jusqu'en milieu scolaire.



Et en parlant de la jeunesse, le PDG de Nintendo US se déclare pleinement « heureux » que ni Sony ni Microsoft ne souhaite encore aujourd'hui pousser le marché familial, laissant Nintendo évoluer quasiment seul sur ce secteur.



« Nous sommes heureux qu'ils n'en font pas partie. C'est un marché pourtant incroyablement important car l'enfant qui a 5 ou 6 ans en aura un jour 12 ou 13, puis plus tard 18 ou 19. Lorsque vous développez dès le départ une affinité pour Pokémon, Zelda, Mario Kart ou Mario, alors vous garderez cette affinité [en grandissant]. »



(Source : US Gamer & The Star)