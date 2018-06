Resident Evil 2 : du 60FPS sur Pro & OneX Resident Evil 2 : du 60FPS sur Pro & OneX

Capcom vient de l'annoncer : si vous possédez une PlayStation 4 Pro ou une Xbox One X, il vous sera possible de jouer au remake de Resident Evil 2 soit en 60FPS (et 1080p), soit en 30 mais avec une résolution 4K sans qu'il ne soit encore spécifié si ce sera du natif dans un cas comme dans l'autre.



Aucun détail n'a été apporté concernant les modèles standards même s'il est fortement probable que cela sera du 1080p/30FPS.



Resident Evil 2 sortira le 25 janvier 2019 sur PC, PS4 & One.