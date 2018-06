Quelques visuels pour One Piece : World Seeker Quelques visuels pour One Piece : World Seeker

Après les scans un peu moches, place aux images officielles pour les trois derniers personnages annoncés au casting de One Piece : World Seeker, à savoir Crocodile, l'Amiral en Chef Sakazuki et l'ex-Amiral Kuzan. Trois méchants donc, qu'on aura l'occasion de combattre avec Luffy qui reste on rappelle pour l'heure l'unique héros « jouable » de cette adaptation.



Bandai Namco continue de promettre une sortie pour cette année sur PC, PS4 & One, mais n'a toujours pas apporté de précisions pour le moment.