Nintendo : d'autres annonces 3DS à venir Nintendo : d'autres annonces 3DS à venir

Lors d'une interview accordée à IGN, Reggie Fils-Aimé a déclaré que si l'E3 n'avait pas vraiment mis en avant l'endurante 3DS (pas du tout même), la machine continuera de rester active et promet d'ailleurs de nouvelles annonces dans les prochains mois, en plus des produits déjà annoncés comme Captain Toad (13 juillet, également sur Switch), Luigi's Mansion (avant la fin d'année) et le remake du troisième Mario & Luigi (2019).



De quoi garder un espoir pour le remake de Link's Awakening, même si l'on se doute que nombreux sont ceux qui le souhaiteraient sur un autre support.



Dans le même temps, le PDG de Nintendo of America a également fait savoir que l'E3 n'était pas le bon moment pour enfin dévoiler Mario Kart Tour (l'épisode mobile pour rappel) et que cela sera fait lorsque le lancement sera suffisamment proche, donc d'ici mars 2019 si tout se passe bien.