Sea of Thieves : des objectifs de ventes sur trois mois atteints en une seule journée

On sait que plusieurs millions de joueurs ont pu s'essayer àmais difficile de mesurer l'état des ventes vu la présence du Season Pass. Un simple détail pour Joe Neate (Rare) puisque l'essentiel est atteint : sans vouloir donner de précisions, l'homme indique que les objectifs de « ventes » sur trois mois ont été atteints… en une seule journée.Sur la longueur en revanche, l'homme déclare que le service Xbox Game Pass a également eu son importance et même si l'on se doute que beaucoup n'ont pas été au-delà de la période de gratuité offerte (15 jours d'essai, valable une seule fois), « le taux de conversion » fut apparemment élevé entre ceux qui ont validé ensuite leur abonnement, et ceux qui ont tout simplement acheté le dit-jeu.Rappelons que le titre n'en est qu'au début de son suivi, avec pas moins de cinq extensions à venir d'ici la fin de l'année (dont au moins une en juillet et une autre en septembre), chacune ajoutant du nouveau contenu et un event.