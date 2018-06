Armored Core : Miyazaki rassure les fans Armored Core : Miyazaki rassure les fans

Yasunori Ogura de From Software nous prévenait l'année dernière : le studio n'a aucunement l'intention de mettre fin à Armored Core, demandant aux fans de patienter « un peu plus longtemps ». Dans le même temps, Hidetaka Miyazaki affirmait que trois projets étaient en cours dans leurs locaux, et donc qu'un nouvel épisode faisait partie du lot.



Sauf que l'E3 2018 est arrivé, qu'on a bien eu trois projets (Sekiro, Metal Wolf Chaos et Déraciné), et que aucun ne répond donc à la promesse initiale. Ce même Miyazaki déboule donc en urgence chez Famitsu pour clarifier la situation : lorsqu'il parlait de « trois projets », Déraciné n'en faisait pas partie, et sous-entend donc clairement que le dernier est bien Armored Core.



Plus qu'à retourner patienter « un peu plus longtemps » jusqu'à l'annonce.