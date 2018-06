Beyond Good & Evil 2 : M.Ancel promet une bêta jouable, mais ce ne sera pas pour tout de suite

Faute de supports annoncés pour le moment, vous avez compris que le lancement de, ce n'est pas pour tout de suite et Michel Ancel nous fait une nouvelle fois comprendre qu'il faudra faire preuve de patience puisque l'homme annonce via son compte Instagram que le studio vise la sortie d'une bêta jouable… pour fin 2019.Autant dire que le titre a encore largement le temps de s'afficher durant des conférences Ubisoft, et on espère d'ailleurs que la prochaine sera un peu plus généreuse coté gameplay (essentiellement réservé jusque là au behind-close-door).