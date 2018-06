Deux ans après sa sortie, Pokémon GO intègre enfin son système d'échanges Deux ans après sa sortie, Pokémon GO intègre enfin son système d'échanges

Deux ans après le lancement et alors que la communauté reste bien plus active que certains peuvent le croire, Pokémon GO va accueillir une fonction que plus personne n'attendait : les échanges. Miracle.



C'est donc dès cette fin de semaine que le titre aura sa grosse MAJ d'été qui ajoutera un code dresseur pour chaque compte, à s'échanger en urgence sur les forums et autres pour bénéficier de tout un tas de nouvelles fonctions :



- Possibilité de recevoir des cadeaux spéciaux en tournant des Pokéstop, à envoyer à ses amis (qu'importe la distance) qui pourront récupérer des objets voir des œufs contenant des Pokémons de forme Alola.

- Chaque don de cadeau ou des combats commun en arène augmentera votre jauge d'amitié.

- Atteindre le statut de grand ami ou meilleur ami vous offrira des boosts de puissance en raid.

- Avec un ami à proximité (niveau 10 minimum pour chacun), possibilité de vous échanger des Pokémons avec gain de bonbons pour le receveur. Il faut par contre utiliser des poussières d'étoile à chaque échange pour éviter les abus.

- Les Pokémons Légendaires, Fabuleux et Chromatiques ne pourront être échangé qu'avec vos « Grands Amis » ou « Meilleurs Amis », contre énormément de poussières d'étoile et avec une limite d'un seul par jour.



On en profite pour rappeler la future connectivité avec Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli pour débloquer des bonus et y transférer vos Pokémons (dans un parc dédié).