Dragon Ball FighterZ se précise sur Switch

Bandai Namco précise ses plans concernant le lancement desur Switch en annonçant une sortie prévue pour le 27 septembre au Japon, et probablement la même semaine en Europe.Les joueurs locaux qui précommanderont le jeu repartiront (comme sur les autres versions) avec Goku SSB et Vegeta SSB débloqués d'office, mais également une carte « Super Rare » pourainsi qu'un code de téléchargement pour(Snes), du coup jouable sur Switch. Aucune information en revanche concernant le reste du monde.Pour le reste, il s'agira d'une version identique en terme de contenu (donc sans le Season Pass inclus évidemment), n'ajoutant qu'une option « Extreme Type » dans le gameplay pour pouvoir lancer des combinaisons plus facilement avec des touches de raccourci, et ce afin de permettre une jouabilité avec un seul joycon.