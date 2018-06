From Software : les ''Souls'' prennent une pause, mais reviendront en temps voulu

L'E3 2018 fut l'occasion pour From Software d'annoncer trois projets coup sur coup avec(PC/PS4/One),(PS VR) et le remaster depour le compte de Devolver (PC/PS4/One).Dans les trois cas, pas de Souls pur jus puisque mêmeoptera pour une approche « moins » RPG par l'absence de stats, de classes, de création de personnage et même de toute forme de multi (PVP comme coop). De quoi interpeller les fans mais Hidetaka Miyazaki s'est exprimé auprès d'IGN pour expliquer son envie pour lui et le studio de faire une sorte de « pause », d'ailleurs méritée, après des années passées suret autreMiyazaki affirme que le studio reviendra sur les Sous-like en temps voulu et si ce genre de gros entracte permet de relancer une nouvelle attente, le producteur déclare que cela sert également à ce que les développeurs explorent de nouvelles pistes qui pourront être ré-exploitées plus tard. Dans le cas denotamment, l'équipe aura l'occasion de se familiariser tranquillement avec l'Unreal Engine 4, ce qui sous-entend que cela pourrait être le moteur adopté pour les futurs Souls.sortira courant 2019, édité par Activision, tandis quepointera le bout de son museau pour les fêtes de fin d'année.