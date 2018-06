Octopath Traveler n'aura aucun DLC

C'est rare mais ça peut encore arriver :sortira comme un produit pleinement fini (à quelques éventuels patchs près), qui n'aura absolument aucun DLC par la suite. C'est en tout cas ce qu'affirme son producteur Masashi Takahashi, qui rappelle que le jeu proposera une durée de vie d'environ 60 heures, et qu'il est déjà possible de commencer l'aventure via une démo jouable de trois heures disponibles sur l'eShop, avec futur transfert de sauvegarde.Il faut croire qu'il n'y a pas de temps à perdre avant de passer à la suite du programme, renvoyant aux récents propos de Tomoya Asano (Square Enix) qui a affirmé il y a quelques jours que l'équipe était désormais spécialement dédiée à des projets Switch, avec déjà des « débuts de chantiers » en cours.sortira le 13 juillet prochain.