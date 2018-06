Microsoft : pas de directives multi imposées aux nouveaux studios Microsoft : pas de directives multi imposées aux nouveaux studios

En 2018 et même jusqu'en février 2019, les exclusivités Microsoft sont et seront très orientés sur le multi, de Sea of Thieves à Crackdown 3 en passant par Forza Horizon 4, State of Decay 2 ou encore Ashen. Un choix en adéquation avec la politique de l'éditeur, plus encore avec le Xbox Game Pass, mais aucunement une stratégique unique sur la longueur.



Matt Booty, le nouveau directeur de Microsoft Studios a déclaré à deux reprises (auprès de Metro GameCentral comme de Wccftech) que l'achat récent de nouveaux studios est une porte ouverte vers des exclusivités purement solo. Qu'il s'agisse de Compulsion Games (We Happy Few), Ninja Theory (Hellblade) ou encore le tout nouveau The Initiative (avec comme directeur l'ancien boss de Crystal Dynamics), chacun aura toute la liberté de création souhaitée et absolument aucune règle imposée : s'ils ne veulent pas ajouter de multijoueur, quel que soit sa forme, alors il n'y en aura pas.



Une bonne nouvelle pour la variété du catalogue là où l'on sait vers quoi se dirige Undead Labs (State of Decay 3, même s'il pourrait y avoir d'autres choses à coté), tandis que Playground Games n'a toujours pas officialisé son AAA RPG, supposé être le nouveau Fable.