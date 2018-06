[Anecdote] Crash Trilogy Switch : à la base, la volonté d'un seul homme

Exclusivité PS4 pendant plusieurs mois,rejoindra ce 29 juin le catalogue PC, Xbox One et Nintendo Switch. Si l'on ignore à quel moment est venu l'envie pour Activision de porter son remake sur les deux premières (probablement quand les chiffres de ventes ont surpris tout le monde), on apprend que l'arrivée sur Switch est avant tout l'initiative d'un seul homme.La chaîne Youtube Nintendo World Report nous indique en effet que peu après le lancement de la version PlayStation 4, un ingénieur de Vicarious Vision qui s'ennuyait visiblement ou qui était motivé (voir les deux) a récupéré le code source et s'est retroussé les manches pour tenter de convertir en solo le premier niveau du jeu sur l'hybride de Nintendo. Ça lui a pris un week-end, mais ce fut une réussite, et le résultat était suffisant pour que la société valide la possibilité d'un portage.On ignore le nom de cet homme, mais les joueurs Switch peuvent tout de même féliciter l'homme avant d'aller récupérer un exemplaire dans une dizaine de jours, incluant le stage inédit « Future Tense », également inclus dans les versions PC & One, et qui sera accessible en téléchargement gratuit sur PS4.