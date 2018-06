[Rumeur] Du multi & coop pour Control

Avec une sortie prévue pour un vague 2019,a probablement encore bien des choses à nous dévoiler et l'une d'entre elles pourrait bien avoir été leakée par Microsoft lui-même, qui affiche sur son site la présence de modes multi et en coopération, online dans les deux cas. On pourrait penser à une simple erreur mais cette mention est affichée sur la totalité des sites du constructeur (US, FR, etc.).Une concrétisation officielle ne serait pas non plus une grande surprise, même de la part de Remedy, le studio ayant sous-entendu à de nombreuses reprises sa volonté de s'essayer au jeu à plusieurs,Édité par 505 Games,sortira sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.