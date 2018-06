Kingdom Hearts III aura son énorme récap vidéo(s) pour comprendre le scénario Kingdom Hearts III aura son énorme récap vidéo(s) pour comprendre le scénario

Bien de ceux qui ont joué à tous les épisodes de Kingdom Hearts ont encore beaucoup de mal à tout saisir du scénario. Ne parlons même pas des nouveaux-venus qui toucheront à la franchise pour la première fois avec le III, prévu le 29 janvier 2019 sur PS4 & One.



Pour tout ceux là, Nomura a pensé à vous et annonce qu'un énorme récapitulatif des événements sera inclus sur la galette avec pas moins de cinq grosses vidéos. Et si vous ne voulez pas perdre de temps une fois le jeu entre vos mains, sachez que ces mêmes vidéos seront disponibles dès ce mois-ci en version japonaise, et on imagine un peu plus tard en vost pour les autres pays.