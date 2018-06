The Last of Us est le jeu first-party le plus vendu de l'histoire de Sony The Last of Us est le jeu first-party le plus vendu de l'histoire de Sony

Accompagnant la récente présentation vidéo de The Last of Us II qui a époustouflé les intéressés, Naughty Dog indique que le premier épisode, qui fête déjà ses cinq bougies, a passé le cap des 17 millions de ventes à travers le monde. Notons que ce chiffre cumule évidemment les versions PS3 et PS4, mais également les différents bundles.



Mine de rien, il s'agit du coup de l'exclusivité first-party la plus vendue de l'histoire de la marque PlayStation, devant le poids lourd Grand Turismo 3 (14,8 millions).