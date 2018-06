Panic Button annoncera bientôt un autre ''portage majeur'' pour la Switch Panic Button annoncera bientôt un autre ''portage majeur'' pour la Switch

Déjà reconnu pour faire quelques merveilles sur Switch coté adaptations (Doom et Wolfenstein II notamment), le studio Panic Button a déclaré avoir les capacités d'annoncer le mois prochain un « autre portage majeur » sur la dernière de Nintendo.



On serait forcément tenté de miser sur du Bethesda vu le CV (du genre Evil Within, Dishonored ou autre), mais n'oublions pas que le développeur s'est également chargé de Rocket League en cours de route.