Cd Projekt l'assure : Cyberpunk 2077 sortira bien PlayStation 4 et Xbox One Cd Projekt l'assure : Cyberpunk 2077 sortira bien PlayStation 4 et Xbox One

Aux yeux du peuple, Cyberpunk 2077, c'est pour le moment une vidéo, une grosse poignée de visuels et des informations alléchantes. Mais pour une partie de la presse coté E3, c'est une présentation de gameplay au rendu si impressionnant que certains ont commencé à douter de voir le titre tourner sur cette génération de consoles.



Abordé par Game Informer à ce sujet, Patrick Mills de CD Projekt a tenu à rassurer en affirmant que la PlayStation 4 comme la Xbox One sont toujours les machines qui accueilleront ce nouveau RPG (en plus du PC évidemment).



De quoi rassurer les possesseurs des deux concernées, même si le studio a déjà sous-entendu en début d'année qu'il y a tout de même de grandes chances de voir Cyberpunk 2077 arriver également sur la génération à venir. Reste à savoir si tout se fera simultanément.