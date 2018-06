Xenoblade Chronicles 2 : le nouveau mode dévoilé

Outre la grosse extension programmée pour septembre,poursuit son suivi avec la MAJ 1.5.0 prévu demain et qui ajoutera le mode Challenge pour les possesseurs du Season Pass.Ce mode accessible dès la première partie (pas besoin d'être en New Game +) vous proposera quelques défis de combat pour débloquer des pierres, à échanger contre costumes et matos dans l'aventure principale. La grande information est la présence de Shulk et Fiora comme Lames, mais impossible de les utiliser ailleurs que dans le dit-mode. Pour le moment du moins. Notons en outre que de nouveaux challengers pourront s'ajouter avec le temps.