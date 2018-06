Telltale Games x Netflix : l'adaptation de Stranger Things officialisée Telltale Games x Netflix : l'adaptation de Stranger Things officialisée

Telltale Games avait annoncé que les partenariats commerciaux ne sont pas toujours une bonne idée pour obtenir une liberté totale de création. Mais en attendant de voir à quoi ressemblera une nouvelle IP de studio, il va falloir avec The Walking Dead : Saison Finale, The Wolf Among Us : Saison 2 et… Stranger Things.



Car oui, voilà que le groupe vient d'annoncer un partenariat avec Netflix pour pousser un peu plus la porte du cloud gaming : vous pourrez prochainement jouer à des jeux Telltale directement avec votre télécommande et votre abonnement Netflix.



Pour l'heure, sont uniquement concernés Stranger Things est concerné (on ne sait même pas quand il arrivera) et Minecraft : Story Mode, qui sera porté avec des modifications de circonstances : encore une fois, on ne fait pas ce qu'on veut avec une simple télécommande.