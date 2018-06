Charts Japon : Sushi Striker dans les cordes

Voici le top des ventes japonaises (hardware & software) pour la période du 4 au 10 juin 2018, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Marvelous peut se frotter les mains puisque sa simple version « ++ » deparvient à taper à plus de 110.000 ventes, quand l'original en avait déjà fait 150.000 à sa sortie fin 2016. Cela sauve d'ailleurs un classement assez faiblard dans l'ensemble, où l'on remarquera surtout le flop de: moins de 10.000 en cumulant les deux versions.Point de changement non plus sur le hardware avec uniquement un léger boost PS4, ce qui n'empêche pas la Switch de maintenir son avance.