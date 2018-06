State of Decay 3 est déjà confirmé State of Decay 3 est déjà confirmé

A peine disponible et attendant encore deux extensions (et ce qu'il faut de patch), State of Decay 2 voit déjà sa suite officialisée par Matt Booty (directeur de Microsoft Studios). Accompagnant l'annonce récente du rachat de Undead Labs, l'homme a fait sa voir que le studio avait plusieurs projets en incubations, dont ce fameux State of Decay 3 qui devrait atteindre l'objectif ultime de l'équipe : créer un jeu de survie en ligne dans un univers persistant (un MMO quoi, ou pas loin).



Vu le timing, il est en revanche très probable qu'il faudra patienter jusqu'à la prochaine génération pour découvrir ce nouveau projet.



(Source : VG247)