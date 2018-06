Kingdom Hearts III : Nomura ne ressent plus la nécessité d'inclure du Final Fantasy Kingdom Hearts III : Nomura ne ressent plus la nécessité d'inclure du Final Fantasy

Nomura s'est un peu exprimé sur son Kingdom Hearts III qui commence à aborder sa dernière ligne droite (il reste néanmoins 7 mois à patienter), et l'homme nous affirme déjà regarder du coté du suivi, avec de potentiels DLC même si « rien n'est encore décidé » et que dans tous les cas, il ne pense pas partir vers un modèle de Season Pass, n'étant pas fan de ce genre de choses.



Hormis cela, ce grand fan de cuir et de coupes de cheveux pas permises a sous-entendu que l'on ne devrait pas voir une masse de personnages tirés de Final Fantasy, estimant « ne pas ressentir la nécessité » de les inclure à une époque où il existe déjà beaucoup de productions cross-over avec cette licence (Dissidia, FF Explorers, la brouette de jeux mobiles…).



Enfin, petite info, si Sora est bien évidemment le héros central, il arrivera certains moments où l'on prendra le contrôle d'un ou plusieurs autres personnages.



Kingdom Hearts III sortira le 29 janvier 2019 sur PS4 & One.