Rage 2 : confirmation du 60FPS (Pro & One X)

Lui a largement eu le temps de faire ses preuves le week-end dernier mais comme on ne peut se contenter d'une unique vidéo de gameplay (de toute façon, le jeu sort au printemps 2019), voici pour accompagner de nouvelles informations pour savoir à quoi vous attendre dans ce- 30FPS sur One/PS4, 60FPS sur OneX/PS4Pro- C'est bien le moteur Apex (d'Avalanche)- Avalanche est le lead développeur, soutenu par ID Software- Rage 2 est 100 % solo- L'équipe indique la durée de vie n'a rien à voir avec le premier, et peut se mesurer en dizaine d'heures- Doublage intégral pour le personnage principale.- Retour du craft.- Ce n'est pas le héros du premier épisode et ce dernier ne sera pas de retour.- Présence d'éléments types « sociaux » au lancement sans pour autant parler de multi.