The World Ends With You attendra les fêtes

Annoncé pour 2018 mais sous-entendu un temps pour ce été, la version Switch de The World Ends With You attendra finalement et plus précisément les fêtes de fin d'année comme l'a annoncé Nintendo.



Pas de nouveau trailer mais une simple boxart pour accompagner le communiqué de ce remaster qui aura droit à ses graphismes haute définition, un peu de contenu bonus et la possibilité pour la première fois d'y jouer avec les boutons (mais vous pouvez toujours opter pour le tactile en nomade).