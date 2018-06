Cyberpunk 2077 : une grosse poignée de visuels

La présentation vidéo de(behind-close-door, 50 minutes environ selon les retours), ce ne sera pas pour tout de suite mais pour patienter jusqu'à ce que CD Projekt daigne en lancer un bout au peuple, accueillons tout de même une grosse poignée de visuels dont cinq artworks, tout le reste étant le moteur du jeu au rendu proprement magnifique.Ayant visiblement époustouflé l'assistance qui a visiblement du mal à s'en remettre (), ce nouveau RPG en monde ouvert et à la première personne arrivera « au moins » sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Pour la date en revanche...