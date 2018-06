Bethesda : Starfield est déjà bien avancé, contrairement à The Elder Scrolls VI Bethesda : Starfield est déjà bien avancé, contrairement à The Elder Scrolls VI

Todd Howard a accordé une interview à Geoff Keighley pour évoquer l'état d'avancement des différents chantiers en cours chez Bethesda. En ressort que si Fallout 76 a aujourd'hui la plus grosse équipe jamais vue pour un jeu BGS, il y a suffisamment de monde sur Starfield (et depuis longtemps) pour qu'il soit actuellement « jouable ».



Malheureusement et comme évoqué, la technologie employée pour ce projet ne peut être pleinement supportée par les supports actuels, mais ce sera chose faite avec les consoles de prochaine génération. Howard ajoute qu'il y aura quelques fonctions sociales mais pas d'inquiétude : c'est une expérience solo et aucunement quelque chose fait pour être joué en ligne.



Quand à The Elder Scrolls VI, soyez encore plus patients : nous en sommes encore actuellement à de la simple pré-production.