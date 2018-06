Bethesda confirme Starfield et The Elder Scrolls VI... mais soyez très patients

Square Enix a déjà évoqué travailler sur Next Gen. CD Projekt l'a sous-entendu. D'autres aussi. C'est maintenant à Bethesda de l'avouer mais en étant encore plus concret que les autres :sera un RPG « nouvelle génération », ce qui est assez éloquent comme propos, surtout par la diffusion d'un pauvre teaser sans rien (inhabituel chez l'éditeur).Même topo pourqui a l'honneur d'être officialisé (mais on ne sait RIEN), sans avoir la moindre date non plus, hormis qu'il arrivera... après