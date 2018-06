Quatre images de plus pour Metro Exodus Quatre images de plus pour Metro Exodus

Partenariat marketing oblige, il y a de grandes chances pour que Metro Exodus s'offre une nouvelle présentation vidéo (avec du gameplay) ce soir durant la conférence Microsoft, et voici toujours quatre petits visuels pour patienter jusque là.



Plus ouvert dans être un open-world (il y aura tout de même véhicules et quêtes annexes), ce troisième épisode sortira courant 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.