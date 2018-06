NieR Automata annoncé et daté sur Xbox One NieR Automata annoncé et daté sur Xbox One

Certes, c'était de l'ordre de la rumeur insistante mais on ne s'attendait pas à une annonce aussi brutale : NieR Automata se voit confirmé sur Xbox One avec une sortie d'ores et déjà prévue pour ce 26 juin !



Mauvaise nouvelle en revanche, seul le dématérialisé est au programme pour le moment dans une édition Become As Gods (49,99$, à voir pour le prix chez nous) incluant le jeu, le DLC et quelques skins.