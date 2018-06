Detroit Become Human passe le million Detroit Become Human passe le million

David Cage ne mentait pas dans le live JeuxActu : en dépit de performances moindres au Royaume-Uni, le studio signe avec Detroit Become Human son meilleur départ avec 1 million d'exemplaires écoulés en l'espace de deux semaines.



Une performance très satisfaisante pour ce style de AAA, surtout quand on sait que Heavy Rain a dû attendre 5 semaines pour atteindre le même cap, et finir à 5,5 millions d'exemplaires sur la longueur (les baisses de prix faisant le boulot).