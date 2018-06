[LEAK] Premières images de Just Cause 4 [LEAK] Premières images de Just Cause 4

Même pas encore annoncé officiellement, Just Cause 4 voit carrément ses premières images leakées sur la toile pour montrer que le wingsuit sera toujours là, qu'il y aura toujours des explosions et qu'on aura apparemment droit à des tornades.



Rendez-vous lundi soir pour découvrir tout cela plus en détails durant le showcase Square Enix, sauf si bien sûr l'annonce tombe durant la conférence Microsoft aujourd'hui même.