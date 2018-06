Kingdom Hearts III ose le report pour janvier 2019 + nouveau monde confirmé Kingdom Hearts III ose le report pour janvier 2019 + nouveau monde confirmé

Quelques jours après avoir PROMIS l'absence de report pour Kingdom Hearts III, Square Enix en annonce donc un report, ce qui a le don de nous mettre à bout de nerfs dès le réveil.



Nomura s'excuse sans pour autant expliquer la raison de ce retard (un certain jeu de cow-boy ?) et il faudra donc attendre le 29 janvier 2019 pour découvrir cet épisode sur PlayStation 4 et Xbox One.



Ah et en attendant pas un mais plusieurs trailers durant la période E3, sachez que le monde de Ratatouille est confirmé.