Une pincée d'infos pour le Star Wars de Respawn Une pincée d'infos pour le Star Wars de Respawn

Non, inutile de chercher le moindre visuel et encore moins un trailer dans cet article : le projet Star Wars de Respawn s'est contenté de quelques informations :



- On jouera un Jedi déchu

- Se nommera Jedi : Fallen Order

- Se déroulera entre l'épisode III et IV

- C'est tout



Bon, on sait au moins qu'il sortira fin 2019 donc rendez-vous dans un an pour découvrir ce projet plus en détails.





UPDATE



Dans le même temps, EA a rappelé que la carrière de Star Wars Battlefront II se poursuivra le 12 juin avec la MAJ en rapport avec le film solo (un stage, nouveaux skins, nouveau vaisseau et un mode multi), puis plus tard avec la Guerre des Clones qui proposera également un nouveau mode et quatre nouveaux persos :



- Général Grievous

- Obi-Wan Kenobi

- Anakin Skywalker

- Conte Dooku