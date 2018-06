Quelques visuels pour Serious Sam 4 Quelques visuels pour Serious Sam 4

Les lèves-tôt du lundi 11 juin (05h00 du matin) pourront assister à la conférence Devolver Digital probablement aussi folle que l'an dernier et dont on est pour l'heure assuré de la présence d'au moins un jeu : Serious Sam 4 : Planet Badass.



Arlésienne annoncée en 2013, le titre anticipe un peu sa présentation vidéo avec une petite poignée de visuels que voici, avec on nous promet toujours de la boucherie, des objectifs optionnels, et une moto (ce ne sera pas un open-world pour autant).



La date de sortie n'a pas encore été dévoilée.