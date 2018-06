[LEAK] Une suite en vue pour Unravel [LEAK] Une suite en vue pour Unravel

Jusque dans la dernière ligne droite, nous ne pouvons échapper aux leaks et il est ainsi probable que la conférence d'Electronic Arts, qui se tiendra ce soir, soit l'occasion d'annoncer un Unravel 2 : le titre vient en effet d'être enregistré par la PEGI sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.



Sorti il y a deux ans, Unravel s'était fait remarqué par sa magnifique patte esthétique (voir visuels ci-dessous), ce qui n'a pas empêché de fortes critiques sur son manque d'originalité et sa simplicité.



Espérons qu'il en soit tout autre pour cette suite.