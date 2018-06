E3 2018 : Bethesda garde des surprises en stock E3 2018 : Bethesda garde des surprises en stock

Que cela soit ou non la faute de divers leaks, Bethesda a anticipé l'E3 2018 en officialisant l'existence de Rage 2 puis Fallout 76.



Mais à ceux qui craignent que l'affaire est désormais bouclée et qu'il ne reste plus qu'à attendre les présentations vidéos, sachez que Pete Hines a déclaré qu'il restait encore d'importantes surprises encore non dévoilées pour la conférence qui se tiendra dans la nuit du dimanche à lundi, à 03h30 du matin.



DLC de Prey ? Doom 2 ? Starfield ? Encore deux petits jours à patienter au moment où ces lignes sont écrites.