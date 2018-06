JJ Abrams ouvre son propre studio de JV JJ Abrams ouvre son propre studio de JV

L'homme derrière Lost, Super 8, certains Star Trek et même Star Wars (dont le prochain d'ailleurs) a décidé de mettre un pied plus précis dans l'univers des jeux vidéo. JJ Abrams vient en effet de signer un partenariat avec le géant Tencent Games pour la création du studio Bad Robot Games qui s'attellera à concevoir des jeux PC, consoles et mobiles.



La poignée de main permet au développeur de partir avec un bon pécule en poche, en notant que si Tencent se chargera de la localisation/édition sur les territoires asiatiques, ça devrait être Warner Bros qui se chargera de l'occident, le groupe ayant une petite part dans la société.



Dave Baronoff sera à la tête du studio, déjà rejoint par Tim Keenan qui a signé il y a deux ans Duskers sur Steam, un jeu d'action/stratégie au design façon fil de fer, ayant remporté un très gros succès critique.